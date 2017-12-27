Samsun Valiliğinden Açıklama

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, geçtiğimiz kasım ayı içinde yaptığı çalışmalarda 41 bin 299 kişinin GBT kaydını sorgulayarak, 394 aranan şahsı yakaladığı bildirildi.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzuru için çalışıldığı duyuruldu.



Açıklamada, Samsun'da polis sorumluluk bölgesi dahilinde emniyet müdürlüğüne bağlı birimlerin 01-30 Kasım 2017 tarihleri arasında adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında şu bilgilere yer verildi:



"Bu kapsamında, 41 bin 299 kişinin GBT kaydı sorulmuştur. 394 aranan şahıs yakalanmıştır. 531 işyeri kontrol edilmiştir. 24 işyeri hakkında gerekli usulsüzlükten adli idari işlem başlatılmıştır. 55 bin 565 araç kontrol edilmiştir. 37 aranan çalıntı, yakalamalı ve hacizli araç yakalanmıştır. 892 araç trafikten men edilmiştir. 17 bin 395 adet araca cezai işlem uygulanmıştır. 337 kişi hakkında Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 192 şüpheli yakalanmış, 34 şüpheli tutuklanmış, 60 şüpheli denetimli serbestlikle, 98 şüpheli ise serbest kalmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda 33 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 525 adet fişek 13 adet av tüfeği, 15 adet kurusıkı tabanca, 96 adet kesici ve delici alet, 8741.64 gram esrar maddesi, 9 bin 752 adet ekstazi uyarıcı hap, 3,12 gram metamfetamin uyarıcı, 314.83 gram bonzai, 7 bin 424 paket kaçak sigara, 264 litre kaçak içki ve bin 436 adet cinsel içerikli eşya ele geçirilmiştir."



Açıklamada ayrıca, polisin halkın huzur ve güvenliği hizmetlerine ilişkin çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğüde aktarıldı.