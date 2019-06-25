Samsun Valiliği: "Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız farkındalığı artırmak"

Samsun Valiliği, uyuşturucu ile mücadelede temel amaçlarının uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, tanışanların ise tedavi edilmesi olduğunu bildirdi.

Samsun Valiliği tarafından, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olması sebebiyle açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valilik olarak uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddelerle hiç tanışmamış olan kişilerin korunması, tanışanların ise tedavi ettirmektir. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili aile ve gençlerin konuyla ilgili almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi, ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireyin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır" denildi.

"Bu çalışmalar ile gençler ve aileleri daha bilinçlenecek"

Dünya uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Valiliği, "İletişim ve farkındalık çalışmaları kapsamında açılacak stantlarda vatandaşlarla, 'Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı' uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Hutbelerde konuyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerine yoğunluk verilecektir. Gençlerin katılacağı spor müsabakalarında 'Uyuşturucuya Hayır' pankartı kullanılarak farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. 'Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı' bilinirliği artırmak amacıyla tanıtımız videoları Samsun Aile ve Halk Sağlığı Merkezlerinde yayınlanacaktır. Bu çalışmalar ile gençler ve aileleri daha bilinçlenecektir" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA