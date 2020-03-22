Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu Samsun Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kararı alınan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve evde tek başına yaşayan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

Samsun Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kararı alınan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve evde tek başına yaşayan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

Samsun'da Vali Osman Kaymak başkanlığında ilçede ise kaymakamların başkanlığında oluşturulan grupla ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen ve evde tek başına yaşayıp zorunlu ve acil ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların 112 numarası üzerinden bildirdiği istekleri kabul edilerek evlerine kadar ulaştırıldı.

Samsun Valiliği tarafından bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için gerekli başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi ekip ve araç görevlendirildiği duyuruldu. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçların karşılanması sırasında yaptığı faaliyetlerde valilik tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Vali Osman Kaymak konu hakkında yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olup, evlerinde tek başına yaşayan kıymetli büyüklerimizin zorunlu ihtiyaçları, mağduriyet yaşamamaları için Vefa Sosyal Destek Grubu'muzun ilgili birimleri tarafından evlerine ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA