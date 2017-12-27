Samsun Valiliği: "Şiddetle İlgili Uygulamaları Tasvip Etmiyoruz"

Samsun Valiliği, Tekkeköy ilçesinde "öğretmenin öğrencisine şiddet uygulaması" konusuyla ilgili olarak, "Şiddetle ilgili uygulamaları tasvip etmediğimizi vurgulayarak, gerekli inceleme ve soruşturmanın hassasiyetle yürütüleceği konusunu kamuoyunun takdirlerine sunarız" açıklamasını yaptı.



Samsun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Tekkeköy ilçesinde bulunan Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen öğretmenin öğrencisine şiddet uygulaması ile ilgili yapılan araştırma neticesinde; öğrencisinin küfürlü davranışına ve bazı öğrencilerin de küfreden öğrenciye destek vermesi uygulamasına maruz kalan söz konusu öğretmen, görev yaptığı okuldan uzaklaştırılarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Şiddetle ilgili uygulamaları tasvip etmediğimizi vurgulayarak, gerekli inceleme ve soruşturmanın hassasiyetle yürütüleceği konusunu kamuoyunun takdirlerine sunarız." - SAMSUN