Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı

05.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:15
Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek için yola çıktı.

Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek için yola çıktı.

Psikososyal destek ekibi 7 sosyal çalışmacı, 3 psikolog, 1 PDR, 1 Sosyolog ve 1 öğretmenden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüze bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinin önünden İzmir'e uğurlanan psikososyal destek ekibi, depremden etkilenen vatandaşların en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç tespiti, psikososyal ilk yardım, psikososyal destek, bilgilendirme gibi çalışmalar yapacak. - SAMSUN

Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı
Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı
Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı
Afyonkarahisar'dan Kızılay ekibi İzmir için yola çıktı
İstanbul'dan İzmir'e destek ekipleri yola çıktı
İstanbul'dan İzmir'e destek ekipleri yola çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Bergüzar Korel İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Tamer Tuna Erol Bulut Mehmet Topal Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 18:16:50. #1.14#
title