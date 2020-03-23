Samsun Valiliği'nden 'yardım' açıklaması Samsun Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı para yardımı için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını duyurdu.

Samsun Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı para yardımı için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını duyurdu.

Samsun Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vereceği 1000 TL nakdi destekle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, korona virüsü ile mücadelede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın vereceği 1000 TL nakdi destek, halihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına bakanlığımızın belirleyeceği tarihte yatacaktır. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına ve evlerinden çıkıp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmelerine gerek yoktur. Ayrıca 112'nin bu kapsamda aranmaması, acil durumlara ulaşılması ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması noktasında önem arz etmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İHA