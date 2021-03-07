Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması

07.03.2021 01:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 02:17
Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.'yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.'nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 02:22:06. #1.15#
title