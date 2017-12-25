Samsun Valiliği'nden Açıklama

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Daha Güvenli Bir Salıpazarı İçin Kamerasız Mahalle Kalmasın" projesi gerçekleştirildiği bildirildi.



Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Komutanlığınca 8 ay önce başlatılan proje kapsamında 32 mahallede kamera kurulduğu belirtildi.



Proje kapsamında Salıpazarı ilçesinde daire amirleri ve muhtarların katılımıyla halk buluşması gerçekleştirildiği belirtildi.



Görüşlerine yer verilen Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Belediye Başkanı Halil Akgül ise ilçenin projeyle emniyet ve asayiş yönünden güvenli hale geldiğini vurguladı.