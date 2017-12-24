Samsun Valiliği'nden Açıklama

Samsun'da Iraklılara ait okul bulunmadığı bildirildi.



Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte Iraklılar tarafından gayri resmi olarak açılan sözde okulla ilgili bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.



Açıklamada okulla ilgili herhangi bir başvuru olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:



"Buna göre, bir apartman dairesinde faaliyet gösterdiği ve herhangi bir tabelasının bulunmadığı belirlenen yer ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvuruda bulunulmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, bahsi geçen yer ile ilgili olduğu tespit edilen Amir Hasair Hılıvi isimli Irak vatandaşı, alınan ifadesinde, Iraklı çocukların Türkçe öğrenmelerine yardımcı olduklarını ve tercümanlık yaptıklarını belirtmiştir. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."