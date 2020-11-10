Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması Açıklaması

10.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:22
Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması Açıklaması

Samsun Valiliğinden, kentteki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki programa ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden, kentteki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki programa ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen çelenk sunma töreninden sonra bazı basın yayın organlarında "10 Kasım törenine Vali geç kaldı, Belediye Başkanı son anda yetişti" şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Valimizin geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Valimiz Zülkif Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir. Sayın Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu için sirenler çalmış olup, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'mız okunarak şanlı bayrağımız göndere çekilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının akabinde Vali tarafından Anıt Şeref Defteri imzalanarak okunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelengi de saygı duruşundan sonra Atatürk Anıtı'na sunulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla mutat ve kurallara uygun olarak ifa edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Erdoğan 'Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu Açıklaması
Erdoğan "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni"nde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması
Konyaaltı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni
Konyaaltı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Burak Özçivit Yasemin Allen
Spor Samatta Arda Turan Ali Şansalan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Valiliğinden 10 Kasım töreni açıklaması Açıklaması - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:42:55. #1.15#
title