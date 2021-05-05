Samsun Valiliği: "Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek"
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Samsun Valiliği: "Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek"

Samsun Valiliği: 'Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Valiliği tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayat üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerin çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Samsun Valiliği tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayat üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerin çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan ve vaka sayılarında ciddi bir düşüşü beraberinde getiren tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayatımız üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerimiz, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününden çok daha yoğun bir şekilde devam ticari. Şehirlerarası yollardaki seyahat izin belgesi kontrolü ile sokağa çıkma kısıtlaması aranmayan ve iş yerlerine yönelik denetimler, personel sayıları da artırılarak 7/24 esasına göre tavizsiz bir şekilde sürdürülecektir. Unutulmamalıdır ki; denetimlerin vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulamak değil, salgının bir önce sona ermesi ve toplum sağlığını korumak için tedbir ve kuralların uygulanmasını tesis etmektir. Lütfen, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak adına tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim, muafiyetlerin suistimali olarak değerlendirilebilecek davranışlardan uzak duralım" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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