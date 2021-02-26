Samsun Valiliği, çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlardan sokağa çıkma muafiyetini istismar etmemelerini istedi
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Samsun Valiliği, çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlardan sokağa çıkma muafiyetini istismar etmemelerini istedi

26.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:46
Samsun Valiliği, çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşlardan sokağa çıkma muafiyetini istismar etmemelerini istedi

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşları hafta sonu sokağa çıkma muafiyetini istismar etmemeleri konusunda uyardı.

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle çiftçi kayıt belgesine sahip vatandaşları hafta sonu sokağa çıkma muafiyetini istismar etmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koranavirüsle etkin mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Çiftçilerin, salgına rağmen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sağlanan özel muafiyetle tarımsal üretimini sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması için gayretle çalışmaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak son dönemde, çiftçi kayıt belgesine sahip bazı vatandaşlarımızın bu belgeyi kullanarak, tarımsal faaliyetlerinin dışında mahalle ve sokaklarda gezmek suretiyle sokağa çıkma muafiyetini istismar ettikleri görülmektedir. Çiftçi kayıt belgesinin tarımsal faaliyet dışında herhangi bir muafiyet sağlamayacağının ve aksi durumda gerekli cezai işlemin uygulanacağının bilinmesi önem arz etmektedir."

Açıklamada, çiftçilerin bu konuya hassasiyet göstermesi istenerek, Türkiye için üretmeye devam eden tüm çiftçilere teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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