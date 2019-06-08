SAMSUN Uyuşturucuları yere atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Uyuşturucuları yere atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Samsun'da uygulama noktasındaki yunus polis ekiplerini görünce araç içindeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve ağır dozda ağrı kesici 6 kapsülü yere atıp kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde akşam saaterinde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Polis ekiplerini gören, şüpheliler uyuşturucu ve hapları yere atarak araçka kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandıkları ev taşıdıkları saptanan şüpheliler, Z.A.(35) ve T.D.(21) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan uygulamaya devam eden ekipler, şüpeh üzerine durdurulan 55 ABZ 407 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin şöför mahallinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aracın içinde bulunan Y.R.C. (30), A.T. (29) ve B.T. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA