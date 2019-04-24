Samsun Uyuşturucu ile Mücadelede İlk Sıralarda

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını söyledi.

"Hedef Olma Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele için hazırlanan Narkotik Eğitim Tırı, dün Samsun'a geldi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tırı ziyaret etti.

Samsun'un uyuşturucu ile mücadelede ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Vali Kaymak, "Uyuşturucuda mücadele konusu toplumsal bir sorun. Bununla ilgili olarak bütün kurumlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başarılı olması için birlikte çalışmak çok önemli. Önlemek, ödemekten her zaman daha kolaydır. O anlamda şu anda toplumu aydınlatarak, önleyici bir hizmet yapıyoruz. Bütün Samsunluları bu tıra ziyarete davet ediyoruz. Özellikle suça ve belaya bulaşmamış çocuklarımızın bu tırı ziyaret etmesi çok önemli. Çocuklarımızı yalnızlığa ittiğimizde, onları yakinen takip etmediğimizde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Bununla ilgili ciddi mücadeleler yapılıyor ama en büyük görev, anne ve babalara düşüyor. Aile, bu konuyu çok iyi takip etmelidir. 27 Nisan'a kadar tırımız Samsun'da açık olacak ve herkesi davet ediyoruz. Samsun, uyuşturucu ile mücadele en başarılı illerden birisi konumunda. Umarım bu tır sayesinde de vatandaşlarımız, uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğunu daha iyi anlarlar" dedi.

Uyuşturucu ille terörle mücadele eder gibi mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Demir ise "Çocuklarımızı, gençlerimizi kazanmak, topluma ve kendilerine faydalı birer yetişkin olmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Uyuşturucu bağımlılarını topluma yeniden kazandırmaya kararlıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu kullanımından gençlerimizi kurtarmak arzusundayız" diye konuştu.

Eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanı'nda 23-27 Nisan tarihleri arasında hafta içi 09.00-17.30, hafta sonları ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Narkotik Eğitim Tırı'nın içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik modern eğitim salonuna konulan 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı şekilde anlatılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA