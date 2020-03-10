SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Güncel

SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti

Uygulama yapan polislere dua ettiSAMSUN'da narkotik uygulaması sırasında polis ekiplerinin yanına gelen Fikret Kıyak (65) adlı vatandaş, "Allah kolluk kuvvetlerimize zarar vermek isteyen hainlere fırsat vermesin' diye dua etti.

10.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:56
SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti

Uygulama yapan polislere dua etti

SAMSUN'da narkotik uygulaması sırasında polis ekiplerinin yanına gelen Fikret Kıyak (65) adlı vatandaş, "Allah kolluk kuvvetlerimize zarar vermek isteyen hainlere fırsat vermesin' diye dua etti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ekip, 85 personel ve 1 dedektör köpeğinin katılımı ile İlkadım ilçesi genelinde uygulama yaptı. Ekiplerin, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde görev yaptığı esnada Fikret Kıyak adlı vatandaş, aracından inerek ekiplere dua etmeye başladı. Polislere sarılıp çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kıyak, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah gençlerimizi zehirlemek isteyenlere, kötü niyetli vatandaşlara ve size zarar vermek isteyen hainlere fırsat vermesin' dedi.

415 KİŞİ SORGULANDI

Ekipler, uygulama boyunca 415 kişi, 83 araç ve 26 işyerini kontrol etti. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ekipler, eksiklikleri bulunan 6 araç ve şoförüne toplam 5 bin 856 TL para cezası uyguladı.

SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti

Kaynak: DHA

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SAMSUN Uygulama yapan polislere dua etti

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