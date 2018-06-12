Samsun Üniversiteyi Bitirdi, Atanamadı, Kendi İşinin Patronu Oldu

Samsun'da 22 yaşındaki Ayşenur Sekban, üniversiteyi bitirdikten sonra atanamayınca, girişimcilik kursuna katılıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destek ile istiridye mantarı üretmeye başlayarak kendi işinin patronu oldu.

Samsun'da 2016 yılında Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden mezun olduktan sonra kendi mesleği ile ilgili iş bulamayınca 2017 yılında Canik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek, ne yapabileceği ile ilgili bir takım bilgiler aldı. Burada kendisine istiridye mantarı hakkında bilgiler verilmesinin ardından girişimcilik belgesi aldı. Daha sonra Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Sekban, projeden kazandığı 30 bin TL'lik hibe deste ile Canik ilçesindeki Gökçepınar Mahallesine 100 metrekarelik bir alanda mantar serasını kurarak kendi işinin patronu oldu.

Yılda ortalama 10 ton istiridye mantarı yetiştirdiğini belirten 22 yaşındaki Ayşenur Sekban, 'OMÜ Ağız ve Diş Sağlığı bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda istiridye mantarı yetiştiricisiyim. 100 metrekarelik bir seram var. Burada istiridye mantarı yetiştiriyorum. Mezun olduktan sonra kendi mesleğimi icra edecek iş bulamadım. Hem KPSS'ye hazırlanıp, hem de kendi işimin patronu olmak istiyordum. 'Ne yapabilirim' diye düşündüm. Girişimcilik kurslarına katıldım. Yeni iş fikirleri araştırması içerisinde bulundum. Sonrasında karşıma İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği kursu çıktı. Kursa gittim, sertifikamı aldım. Sonra Genç Çiftçi Projesi'ne başvurarak hibe almaya hak kazandım. Ailemin de desteği ile birlikte 100 metre karelik mantarhanemi açmış bulunmaktayım. 2017 yılında Genç Çiftçi Projesine başvurdum. O zamandan beri yapıyorum? dedi.

İstiridye mantarı yetiştiriciliğinin oldukça meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Sekban, 'Bebek bakmak kadar özveri gerektiriyor. Günde 2 saatte bir gelip kontrol ediyoruz. Nem oranı, ısı derecesi gibi şeylerle sürekli ilgileniyoruz. İstiridye mantarı aslında hem kütüklerde yetişebiliyor, hem de 15 kiloluk poşetlerde yetişebiliyor. Kompost adını verdiğimiz bu poşetlerde 21 günlük kuluçka süresi oluyor. Ondan sonra da 10 günlük bir hasat süresi var. Bu poşetlerin de yaklaşık 3 aylık ömrü var. 3 ay sonra bunlar kaldırılıyor yeni kompostlar geliyor ve onlardan hasat elde etmeye çalışıyoruz. Bir yılda yaklaşık 10 ton hasat elde edebiliyoruz. İstiridye mantarı protein açısından yüksek proteine sahip ve besin değeri yüksektir' diye konuştu.

Herkesin iş sahibi olabileceğini belirten Sekban, 'Canik ilçe Tarım Müdürlüğüne bir takım bilgiler almaya gittim. Sonrasında kurs açılacağını öğrendim. Bende kursa katıldım. Kursa katıldıktan sonra bu işi yapabileceğime inandım. Sonrasında Genç Çiftçi projesine başvurdum. Ardından ailemin de desteği ile birlikte mantarhanemi kurdum. Benim gibi üniversite mezunu olup da iş arayan ve bulamayanlar arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bir şeyler üretmek güzel bir şey. Düşünebilirler, hangi yeteneklerinin olduğunu. Ben düşündüm ve istiridye mantarı yetiştirebileceğime inandım ve şuanda yetiştiriyorum. Herkese de tavsiye ederim. Ben 22 yaşında bu işi yaptıysam herkes yapabilir. Yeter ki istesinler, istedikten sonra her şey olur' şeklinde konuştu.