Samsun Üniversitesine "Sıfır atık belgesi" verildi

SAMSUN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Samsun Üniversitesine "Sıfır atık belgesi" verildiği bildirildi.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklama, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın üniversitenin senato salonunda gerçekleşen törende, Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran ve belgelerin Samsun Üniversitesine kazandırılmasında emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür belgesi verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, kampüslerde geri dönüşümü sağlayabilmek için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, "Yapılan kontrollerden sonra verilen bu onay bizim için gurur verici. Kampüslerimizde geri dönüşümü sağlayabilmek için durmaksızın çalışıyoruz. Amacımız, bizim için daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir bir çevreyi hedeflediklerine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kendi varlığımızın devamı için, kendi çocuklarımız için doğayı bir nebze de olsun sağaltmak için çalışıyoruz. Sıfır atıkla ilgili ilk sürecimizi tamamladık ancak bunun devamını getireceğiz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Ballıca Kampüsümüzü 'yeşil kampüs' olarak ifade ediyoruz. Yağmur sularını değerlendirdiğimiz yapılar üzerinde çalışıyoruz. Hatta ileride kampüs içerisinde ihtiyaç duyulacak enerjiyi de kendimiz üretme konusunda fikirlere sahibiz. Burada önemli olan kaynaklarımızı verimli kullanabilmek. Bu süreci başından beri takip eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Törene Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin ile akademik ve idari personel katıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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