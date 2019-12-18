Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu

18.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:18

Samsun Üniversitesi bünyesinde Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DÜSAM'ı kurarken "tefekküre" dayalı düşünce geleneğini, modern ve yenilikçi yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Samsun Üniversitesinin yeni kurulduğunu hatırlatan Aydın, kurulduğu günden bugüne yükseköğretimde Samsun'un yüz akı olduklarını, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çıtasını yükseltmek adına çalıştıklarını, kentin yerel aktörleri ile toplumsal fayda odaklı projeler geliştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde düşünce ve sanat dallarında seminer, sempozyum, çalıştay ve atölyelerin düzenleneceği DÜSAM'da üniversitenin sahip olduğu ve üreteceği bilgi birikiminin ilgi duyan herkesle paylaşılmasının hedeflendiğini aktaran Aydın, faaliyetlerin başta Rektörlük merkez ofisi olmak üzere şehrin çeşitli mekanlarında gerçekleştirileceğini, şehrin kalbi nerede atıyorsa orada sanat olacağını vurguladı.

Türkiye ve dünyanın çok boyutlu fikir ve düşünce mirasının şehrin sakinleriyle paylaşılarak birlikte sahiplenilmesi, tartışılması ile yeni düşünsel ve sanatsal eserlerin ortaya çıkabileceğini belirten Rektör Aydın, DÜSAM'ın Samsun'un yerel aktörleri olan belediyeler, sanayiciler ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı ortak çalışmalar sayesinde kent merkezindeki canlılığı üretici ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Merkezde Samsun Üniversitesindeki öğretim elemanlarından kurulu disiplinlerarası bir kadro ile faaliyet göstereceklerini vurgulayan Aydın, düşünce ve sanat alanında kendini ispatlamış sanatçı, mütefekkir ve akademisyenleri ağırlayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aydın, bütün Samsunluları DÜSAM tarafından 2020 yılından itibaren gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA