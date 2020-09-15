Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a ziyaretler Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak'ı Canik Kampüsünde bulunan makamında kabul etti.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak'ı Canik Kampüsünde bulunan makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, OMÜ ile birlikte iki üniversite tek yürek ufkuyla çalıştıklarını vurguladı.

Aydın, iki üniversitenin işbirliği içinde olduğunu işaret ederek, "Bu ziyaret iki üniversitenin işbirliği ve üniversiteler ile şehir bütünleşmesi konusundaki istişareler bakımından önemli. Sayın rektör yardımcılarımıza bu anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de hazır bulundu.

Kaynak: AA