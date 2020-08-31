Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın'dan tıp fakültesi açıklaması
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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın'dan tıp fakültesi açıklaması

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversiteleri bünyesinde kurulacak tıp fakültesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın'dan tıp fakültesi açıklaması
31.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:28

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversiteleri bünyesinde kurulacak tıp fakültesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Üniversitesinin 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmasının ardından hızla yapılanma sürecine girdiğine işaret etti.

Samsun Üniversitenin, orta vadeli hedeflerine kısa vadede ulaşarak bölüm sayısını 28'e, öğrenci sayısını 4000'in üzerine çıkardığını ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda lisansüstü tezsiz, tezli ve doktora programları açılması ile ülkenin beşeri sermayesine katkı sağlandığını vurgulayan Rektör Aydın, "İlk adım" şehri Samsun'un adını taşıyan üniversitelerinin yapılanmasını gerçekleştirirken şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarının dikkate alındığına dikkati çekti.

Hem havacılık ve uzay bilimleri, yazılım, biyomedikal ve uçak bakım onarım gibi mühendislik alanında hem de küresel vizyona sahip olmayı gerektiren sosyal bilimlerde ilerlemenin üniversitelerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını gibi öngörülemeyen büyük sağlık krizleri karşısında hazırlıklı olma ve kaynakları verimli ve etkin kullanmanın önemine şahit olduğumuz bugünlerde Samsun'umuzda ikinci tıp fakültesinin kurulmuş olması oldukça önemli bir karar olmuştur. Zira bu tür salgınların, yeterli sağlık altyapısına sahip olmayan ülkelere insan kayıplarının yanı sıra telafisi güç ciddi ekonomik maliyetler oluşturduğuna ve sağlık sistemlerinin çökmesine yol açtığına hep birlikte şahit olmaktayız. Gelişmiş birçok ülkenin bu salgın karşısında aciz kalmasına rağmen ülkemizin, bu süreçte tüm sağlık hizmetlerini halkına ücretsiz sunarak bu sınavı başarı ile vermesi, zamanında sağlık altyapısına yaptığı ciddi ve doğru yatırımlarla mümkün olmuştur. Samsun'da yatırım yapılabilir alanlar arasında sağlık sektörünün önde olması ve şehrin hasta potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunun fark edilmesi ile öteden beri dillendirilen 'Sağlık Kenti Samsun' ifadesinin güçlü bir şekilde hayat bulması için şehirde yeni bir tıp fakültesi kurulması zorunluluğu biz de bir fikir olarak öne çıktı. Yaptığımız istişareler neticesinde kurulacak yeni bir tıp fakültesinin oldukça güçlü bir potansiyele sahip OMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte Samsun şehrine ve ülkemize büyük katkılar yapacağına kanaat getirdik."

Bu kanaatin kentin milletvekillerine sunulduğunu aktaran Aydın, "Hepsi birlikte bunun şehrin gelişmesi için son derece yararlı olacağını ifade ederek süreci takip etme işini önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan'a havale ettiler. Üniversite tarafı olarak bizler tıp fakültesi açma dosyasını hazırlayıp Yükseköğretim Kuruluna sunarken, öte yandan başta Ahmet Demircan vekilimiz olmak üzere tüm vekillerimiz süreci takip ederek süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı da haberdar ettiler. İki hafta önce Yükseköğretim Kurulundan geçen Tıp Fakültesi açma kararı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Resmi Gazete'de yayımlanarak Samsun şehrinin ikinci tıp fakültesi artık resmen hayata geçmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Tüm YÖK üyelerine, Samsun Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a, önceki dönem Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'a, milletvekillerimiz Yusuf Ziya Yılmaz'a, Fuat Köktaş'a ve Orhan Kırcalı'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e üniversitem ve Samsun şehri adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu aşamadan sonra bizlere düşen görev, ülkemizin öncelikli hedefleri doğrultusunda sağlık ve havacılık gibi teknik alanlarla birlikte şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak inovatif süreçlere öncülük eden adımlar atmak olacaktır. Bu duygularla ikinci tıp fakültesinin şehrimize hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan niyaz eder, emeği geçenlere tekraren şükranlarımı arz ederim."

Kaynak: AA

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