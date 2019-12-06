Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:00
Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydın, haber, yaşam ve kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Aydın, tercihini yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafları için kullandı.

Fotoğrafları seçerken zorlandığı dile getiren Aydın, dünyanın her yerinde mazlumların uğradıkları zulmü dünyaya duyuran AA ekiplerine teşekkürler etti.

Kaynak: AA
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