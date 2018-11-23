Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), "Üniversite Tercih Günleri" kapsamında gerçekleştirilen Samsun tanıtım fuarında yerini aldı.

Samsun'da bir otelde gerçekleştirilen Samsun Üniversite Tercih Günleri'ne Türkiye'nin farklı bölgelerinden 30 üniversite katıldı. Lise öğrencilerinin üniversiteye yerleşirken en doğru tercihi yapabilmesi adına üniversitelerin kendilerini tanıttıkları ve öğrencilerin sorularına birebir cevap buldukları fuar, yoğun ilgi gördü. Samsun ve ilçelerinden yaklaşık 10 bin öğrenci, rehber öğretmenlerinin eşliğinde fuarda stantları ziyaret etti.

22 ve 23 Kasım günlerinden açık kalan fuar boyunca öğrenciler katıldıkları çeşitli seminerlerle doğru seçim yapabilmenin püf noktalarını da öğrendi. Seminerlerde "İş ve Para Garantili Meslek ve Üniversite Seçimi, NLP Teknikleriyle Sınav Başarısı ve Kariyer Planlama, Üniversiteli Olmak, Tüm Yaşanmış Örneklerle Sınav Yolculuğu, Tercihleriniz ve Hedefleriniz, Motivasyon İçin Önce Siz" gibi çeşitli konu başlıkları altında üniversiteli olmak ile ilgili her ayrıntı konuşuldu.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören OMÜ standında; Kurumsal İletişim Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından uzmanlar ile Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinden öğrenciler, üniversite adaylarından gelen soruları yanıtladı, alanlar, bölümler, meslekler hakkında bilgiler verdi. - SAMSUN