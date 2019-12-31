Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi
Haberler » Güncel » Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi - Haber

Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi

AK Parti Samsun Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından Ankara'ya teknik gezi düzenlendi.

31.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:54
Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi

Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından 'ya teknik gezi düzenlendi.

ÜNİAK Samsun Birim Sorumlusu Resul Kazanbaş, Ondokuz Mayıs ve Samsun üniversitelerinden 38 öğrencinin katılımıyla teknik ve inceleme gezisi düzenlediklerini söyledi.

Kazanbaş, iki gün süren gezi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Siyaset, Ekonomi, Toplum ve Araştırmaları Vakfı, ASELSAN, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile AK Parti Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdiklerini anlattı.

Samsun Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdullah Uygar Döner de gezinin kendilerine önemli değer kattığını kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler