Samsun'un "Yaşam Parkuru" Şekilleniyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 9 günlük bayram tatili sonrasında Derecebahçe Mahallesi sakinleriyle buluşurken tatil boyunca ara vermeden devam eden Yaşam Parkuru Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

9 günlük bayram tatili sonrası ilk mesai gününde erken saatlerde çalışmalarına başlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe Mahallesi Muhtarı Sabiha Demirci'yi ziyaret ederek mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Esnaf ve mahalle sakinleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Tok, "Vatandaşımızın dinlendiği tatil sonrası onlarla bir araya gelerek hem hatırlarını hem de taleplerini kendilerine sormak istedik" dedi.

Mahalle esnafı ve mahalle sakinleriyle yaptığı sohbette İlkadım'a yapılan hizmetlerin olumlu geri dönüşlerini aldıklarını belirten Erdoğan Tok, "İlkadım gelişmeye ve güzelleşmeye devam ediyor. Bu değişimin mimarı olarak bizler vatandaşlarımızı görüyoruz. Onlardan aldığımız güç ve enerji ile aralıksız 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Sohbetlerimiz esnasında birçok projemize olumlu dönüş almanın mutluluğunu yaşarken Derebahçe Mahallemizde yapına başladığımız ve tatil boyunca ara vermeden devam ettiğimiz Yaşam Parkuru Projemiz daha şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Sadece bu mahallemizin değil İlkadım ve Samsun'un çehresini değiştirecek Yaşam Parkuru Projemizle vatandaşlarımızın sağlıklarını sağlık katacakları ve bedenlerinin yanı sıra ruhlarını da dinlendirebilecekleri eşsiz bir hizmete imza atıyoruz. Değerli hemşehrilerime ilgi ve teveccühleri için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu güzel mekanlar ve dev projelerle mutlu Samsun için mutlulukla çalışıyoruz" diye konuştu.

Mert Irmağı kenarında 20 dönümlük alan Yaşam Parkuru yapılacak. 2 km bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fitness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 adet engelli aracı şarj istasyonu, 7 dekoratif çeşme, 3 umumi tuvalet ve 26 ayrı oturma alanında 52 adet bank yer alacak. Her ayrıntının düşünüldüğü Yaşam Parkuru güvenlik sistemleri ile 24 saat izlenirken alan boyunca zabıta ekipleri de vatandaşın hizmetinde olacak. - SAMSUN