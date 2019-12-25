Samsun'un Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki örtü yangınları kontrol altına alındı

25.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:28

Samsun Valiliği, kentin farklı noktalarında çıkan 13 örtü yangınından, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman alanlarında 17-24 Aralık'ta Havza, Tekkeköy, İlkadım, Vezirköprü, Ladik, Çarşamba ve Kavak ilçelerinde birer, Ayvacık'ta 2, Bafra'da 4 olmak üzere toplam 13 örtü yangınının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23 Aralık 2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi, ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü orman işletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."

Milli servetin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, yakılan ateş sönünceye kadar başından ayrılmamanın önem arz ettiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA