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Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar, ithalatı ise 50 milyon 784 bin dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar
01.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'un temmuz ayı ihracatı 61 milyon dolar, ithalatı ise 50 milyon 784 bin dolar olarak gerçekleşti. Samsun temmuz ayında en çok ihracat yapan 23. il oldu.

Türkiye'de temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8, ithalat ise yüzde 7,9 azaldı. Samsun'da temmuz ayında ihracat 61 milyon dolar, ithalat 50,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bölgedeki diğer il olan Amasya'da temmuz ayında ihracat 7 milyon dolar, ithalat 2,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'de ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020 yılı Temmuz ayında Samsun'da ithalat 50,8 milyon dolar ve Amasya'da ithalat 2,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun, Türkiye'de ihracat sıralamasında 23., Amasya da 55. sırada yer aldı. Temmuz ayındaki ithalat sıralamasında ise Samsun 22., Amasya da 55. sırada kendine yer buldu.

İhracat oranlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimine bakıldığında Samsun'un ihracat rakamı yüzde 0,6 arttı, Amasya'nın yüzde 42 azaldı. Temmuz ayı bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat değişim oranlarına bakıldığı zaman Samsun'un ithalatı yüzde 40,6, Amasya'nın ise yüzde 40,4 oranında geriledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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