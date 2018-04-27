Samsun'un Stratejik ve Sektörel Eylem Planları Belirlendi

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'un sağlık, turizm, çevre, spor, tarım, kırsal kalkınma gibi 11 sektörel bazda gelişmesi için çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaların her birini kendi içinde geliştireceğiz." dedi.

Samsun ekonomisinin Türkiye'nin gelişim sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla valilik öncülüğünde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda 2018-2023 Samsun stratejik ve sektörel eylem planları hazırlandı.

Bu kapsamda 11 sektörel konu başlığı belirlenerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca ilgili kurum ve paydaşlardan destek alındı.

Stratejik ve sektörel eylem planları, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Bakanlık Strateji Planları ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin (TR83 Bölge Planı) çizdiği doğrultuda Samsun'un ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hayata geçirildi.

Vali Kaymak, kentteki bir otelde stratejik ve sektörel eylem planlarının tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Samsun'un Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum gösterebilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Samsun'un ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hızlı, sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma planı belirlediklerini dile getiren Kaymak, "Somut hedeflere ulaşmak amacıyla bugünden bilinçli adımlar atılması, stratejik kurumsal yaklaşımlar geliştirilmesi, günümüz yönetim anlayışında bütün taraflarca kabul edilen bir gerçektir. Samsun'un sağlık, turizm, çevre, spor, tarım, kırsal kalkınma gibi 11 sektörel bazda gelişmesi için çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaların her birini kendi içinde geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından OKA'nın, Samsun'un tanıtımına katkıda bulunmak ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını arttırmak amacıyla Instagram'da oluşturduğu "LikeSamsun" hesabında en çok beğeni alan fotoğrafların sahiplerine de ödülleri verildi.