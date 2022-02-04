Samsun'un nüfusu 1 milyon 371 bin 274 kişi oldu

SAMSUN (İHA) - Samsun'un nüfusu 15 bin 195 kişi artarak 1 milyon 371 bin 274 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2021 sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

TÜİK verilerine göre, 2020'de 1 milyon 356 bin 79 olan Samsun'un nüfusu 15 bin 195 kişi artarak 1 milyon 371 bin 274 kişiye yükseldi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Yerel