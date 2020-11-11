Samsun'un Nebiyan Dağı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
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Samsun'un Nebiyan Dağı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

11.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:03
Samsun'un Nebiyan Dağı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı, ziyaretçilerine hazan renkleriyle renk cümbüşü sunuyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı, ziyaretçilerine hazan renkleriyle renk cümbüşü sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğa turizm alanı ilan edilen Nebiyan Dağı, ormanları, yaylası ve suyu ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Doğaseverlerin, sanatçıların ve adrenalin tutkunlarının önemli uğrak yerlerinin başında gelen Nebiyan Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nebiyan Dağı'ndaki ağaçların yaprakları sonbaharda, hazan renkleri olan sarı, turuncu, kızıl gibi renklere bürünüyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nın 1224 metre rakımı bulunduğunu söyledi.

Bölgenin, 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından ilgi çekmeye başladığını dile getiren Topaloğlu, Nebiyan Yaylası olarak da anılan alanda, muhteşem manzaranın seyredilmesinin yanı sıra tırmanış, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş, fotosafari gibi aktiviteler için bölümler yer aldığını anlattı.

Nebiyan Dağı'ndaki orman ve şelalenin, her mevsim bünyesinde farklı güzellikleri barındırdığına işaret eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Nebiyan Dağı, Türkiye'nin gizli kalmış saklı cennetlerinden biri. Nebiyan Dağı ve ormanını ziyaret etmek için gelenler, konaklamak için kamp ya da çadır kurabilir. Burası Karadeniz'in seyir terası niteliğindedir. Başlı başına bir oksijen deposudur. Doğaseverlerin uğrak yeri olması, bizi mutlu ediyor. Ülkemiz açısından da önemli yere sahip olan kayın ormanları, ilkbaharda sarıya çalan açık yeşil rengiyle, sonbaharda ise nefes kesen kızılıyla ziyaretçileri karşılıyor. Bu nedenle müzisyenler, adrenalin tutkunları, fotosafari meraklıları için güzellikler sunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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