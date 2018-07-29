Samsun'un Muhtarları Piknikte Buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bulunan 100'den fazla muhtar, Kavak'ta gerçekleşen piknikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Samsun'da görev yapan muhtarlar, Samsun İli Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen program ile sabah saatlerinden Samsun Büyükşehir Belediyesine ait çift katlı otobüs ile Samsun'dan Kavak Güven Park Mesire Alanı'nda bulunan Kavak Belediyesi Tesisleri'ne hareket etti. Burada piknik yapan muhtarlar ve aileleri fikir alışverişinde bulunarak, kaynaşma imkanı buldu. Birçok siyasi ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen muhtarlar, yapılan aktiviteler ile keyifli anlar geçirdiler.

Programa katılan muhtarları selamlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu programın ilçemizde olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu alan sizlerin ve halkımızın hizmetine açılmış bir yerdir. İlerleyen dönemde ilçemize bunun gibi birçok tesis kazandıracağız. Önümüzde seçimler var. Rabbim birliğinizi ve beraberliğinizi bozmasın. İnşallah burada alacağınız kararlar vatanımız ve milletimiz için hayırlı uğurlu olur" dedi.

"Cumhurbaşkanımız bizleri 'uç beyi' gibi görüyor"

Muhtarların görev ve yetkilerinin eskiye göre arttırıldığının altını çizen Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Başkanı Mustafa Öztürk, "Samsun'da sık sık birliktelik toplantısı düzenliyoruz. Muhtarlarımızın birbirleriyle kaynaşmasını sağlayarak tüm siyasilerle birlikte istişare yapmasını amaçlıyoruz. Samsun'daki bütün dinamikleri, muhalefet iktidar ayırmadan bugün buraya çağırdık. Türkiye yeni bir sisteme geçiş yaptı. Bundan sonraki süreçte muhtarlarımızın belediye meclislerinde oy hakkının olmasını istiyoruz. İmar değişikliği kararları alınıyor, muhtarların haberi olmuyor. Bir park alanın imar alanına dönüşmesi teklifi alınıyor. Sonrasında da muhtarla mahallelinin arası açılıyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir düşüncesi var. Muhtarların belediye meclislerinde yüzde 10 temsil hakkı olacak diye konuşuluyor. Külliyedeki görüşmelerimizde de gördük ki muhtarlar için yapılan yasalar hazır ve bekliyor. Muhtarlarımızın CİMER'e kendi düşüncelerini aktararak yasaları güçlendirmeye yönelik fikirlerini bildirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız muhtarların daha da güçleneceğini her zaman ifade ediyor. Bizlere, 'Siz bizim uç beylerimizsiniz' diyor. Muhtar arkadaşlarımız CİMER'e basit konuları yazmasınlar. Onları zaten belediyeler ile hallediyoruz. Yasalar ve kanun çıkması konusunda görüşlerini dile getirsinler. Muhtarla özel bir gün, silah taşıma kanunda değişiklik ve sağlık güvencesi verildi. Şu anda 27 bin 200 muhtarın sağlık sigortası devlet tarafından ödeniyor. Bunlar bizim için büyük bir çalışma ivmesi kazandırdı" diye konuştu.

"Muhtar adaylarının daha önceden araştırılması gerekiyor"

Muhtarlık seçimlerinden önce muhtar adaylarının araştırılması gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Yeni yasalarla birlikte muhtarlar ekonomik ve sosyal olarak güçlendi. Muhtarlar artık kamu kurumlarında ciddiye alınıyor. Bunlar hep cumhurbaşkanımız sayesinde oldu. Samsun'un gelişmesi için bütün dinamiklerin ortak noktasının Samsun olması gerekiyor. Biz bu birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle madde bağımlılığı ve suç oranları açısından büyük sıkıntılarımız var. Bu toplantılarda bu gibi sorunları da dile getiriyoruz. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmamak için sorunlara cevap bulmayı arıyoruz. Muhtarlık seçimleri de yaklaşıyor. Türkiye'de 50 bin muhtar var. 450 bin muhtar adayının olması bekleniyor. Bizim isteğimiz, muhtarlık seçimlerinde de müracaat sistemi ve para yatırma sistemi olsun. Yani Pazar sabahı oy pusulasını seçim sandığına koyan aday olmasın. Muhtar adaylarının hepsinin GBT'sine bakılması ve araştırılması lazım. Bunları maalesef bu seçime yetiştiremedik. Ayrıca bu seçimlerde muhtarlık seçim sandığı olmayacak. Bizim seçim sandığımız ayrıydı şimdi belediye başkanlığı sandığına ve aynı zarfa koyulacak. Bunları da vatandaşlara tek tek anlatmamız gerekir. Bu seçimde böyle sıkıntılar yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

Keyifli bir ortamda gerçekleştirilen buluşmaya ilerleyen saatlerde birçok siyasi ve protokol üyesi de katılarak fikir alışverişinde bulundu. - SAMSUN