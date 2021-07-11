Samsun'un mavi bayraklı plajları deniz sezonunun açılmasıyla hareketlendi

Karadeniz Bölgesi'nin mavi bayraklı en çok plaja sahip şehri Samsun'da deniz sezonu hareketli başladı.

Karadeniz Bölgesi'nin mavi bayraklı en çok plaja sahip şehri Samsun'da deniz sezonu hareketli başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından Samsun ve çevre illerden gelen birlerce kişi, hafta sonu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Turizm Ticaret A.Ş. tarafından işletilen millet bahçesi kafe, medrese kafe, panorama müze kafe, Bandırma müze kafe, Çobanlı İskele Kafe, Ayvacık İskele Kafe, Kültür Kafe, Sanat Kafe, Denizkızı Kafe Plaj, Palmiye Kafe Plaj, İncesu Kafe Plaj, Çakırlar Kafe plaj ve Çakırlar Yalı Kafe plajda özellikle hafta sonları binlerce kişinin ağırlandığı bildirildi.

Samsun'un 13 mavi bayraklı plajında denetim yapan Kopenhag merkezli Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) yetkilerinin, Fener Plajı, İnci Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı, İncesu Plajı, Terme Karavan Plajı, Terme Çevre Eğitim Plajı, Nazar Plajı, Gençlik Plajı, Denizevleri Plajı, Denizkızı Plajı, Dantel Plajı ve Golf Plajı'ndaki incelemelerini sürdürdüğü, çevre, sağlık ve güvenlik gibi kriterlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Mavi Bayraklı 13 plajımız var. Ama tüm plajlarımızın mavi bayrağa sahip olması için çalışıyoruz. Buna yönelik de çevre yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, şunları kaydetti:

"Halkımıza en iyi hizmeti vermek adına tüm imkanlarımızı ve gücümüzü seferber ederek hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Sahillerdeki plaj ve yürüyüş yollarını 24 saat temiz tutuyoruz. Kumsalları, yeşil alanları ve yürüyüş yollarını atık ve çöplerden arındırarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Tuvaletler ve duş kabinlerini ise anlık olarak dezenfekte ediyoruz. Bunun yanında halk plajlarımız her hafta, mavi bayraklı plajlarımız ise 3 gün de eleme makinesiyle eliyor, makinenin girmediği yerleri ise el yordamıyla temizliyoruz." ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun