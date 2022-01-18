Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.