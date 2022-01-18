Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un Ladik ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ladik ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ladik ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği duyuruldu.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title