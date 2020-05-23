Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerine mayıs ayında kar yağdı
Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerine mayıs ayında kar yağdı.
23.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:32
Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerine mayıs ayında kar yağdı.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
İlkbahar mevsiminin yaşandığı mayıs ayında Kavak ve Ladik ilçelerindeki yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı belirlendi.
Kaynak: AA