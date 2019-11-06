06.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:18

Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Samsun'un işsizlik raporu masaya yatırıldı. Toplantıda 2019 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Samsun'da 93 bin 9 kişinin iş için başvurduğu, 34 bin 184 kişinin işe yerleştirildiği belirtilirken, Samsun için bu yıl belirlenen işe yerleştirme hedefinin yüzde 78'inin tamamlandığı belirtildi.



Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında yapılan Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Samsun'un istihdam durumu değerlendirildi. Yapılan toplantıda 2019 yılı ve bir önceki yılların rakamları karşılaştırıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 723 yeni iş yeri açılış için başvuru yaparken, 201 iş yeri ise kapanış başvurusu yaptığı belirtildi. Ayrıca Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği verileri ve Samsun Ticaret ve İl Müdürlüğü tarafından ifade edilen rakamlara göre bu yıl içerisinde 3 bin 582 dükkanın açıldığı, bin 381 dükkanın ise kapandığı ifade edildi.



"Samsun'un işsizlik oranı yüzde 6"



Toplantının açılışında konuşan ve işsizlik oranları hakkında bilgi veren Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'un sahip olduğu potansiyeli bildiğimizde ve Türkiye geneliyle kıyasladığımızda çok kötü durumda değiliz. İşsizlik oranlarımız açıklandı. İşsizlik oranımız yüzde 6 seviyesinde. Türkiye geneline göre iyi durumdayız. Samsun'un sanayi, ticaret, eğitim, tarım ve bütün alanlara baktığımızda biz bu yüzde 6'lık işsizliği de çok rahat tolere edebiliriz ama Samsun'da biraz da iş beğenmeyen işsizler topluluğu var. O anlamda istihdam kurulunun ve üyelerin yapacağı çalışmalar çok önemli. Arkadaş geliyor, 'her işi yaparım' diyor. İş garantili meslek eğitimleri kurslarını da bu yönüyle önemsiyoruz" dedi.



"Meslek lisesi mezunları iş buluyor, Anadolu lisesi mezunları iş bulamıyor"



Meslek liselerine olan ilginin artması gerektiğini vurgulayan Vali Kaymak, "Meslek liselerine olan ilgiyi arttırmak istiyoruz. Meslek lisesi mezunlarının tamamı çok rahat bir şekilde işe giriyor. Düz lise ve Anadolu lisesi mezunları ise iş bulmakta zorlanıyor. Buna rağmen aileler hala çocuklarını Anadolu lisesine kaydetmeye çalışıyorlar. Bu sene de Anadolu liselerin kayıtları doldu. 25-30 kişilik sınıf olması gerekirken, 35-30'ı bulan birkaç okulumuz oldu. Meslek yüksekokuluna gidenlerin bazıları kendini mühendis sanıyor. Gelip de bir meslek lisesi mezunu gibi her alanda iş yapmıyor. Önlüğünü, çizmesini giyip teknisyenlik yapmıyor. Mühendis gibi işe girdiği gün yönetici olmak istiyor. İş arayanlar biraz da böyle iş arıyor. Bu da olmuyor tabii ki. Meslek liselerini doldurmamız, yenilerini açmamız lazım. O anlamda sanayi sitelerine, OSB'lere ve meslek liselerine devletimiz de büyük destekler veriyor. Önümüzdeki çalışma döneminde inşallah bu meslek liselerinin de sayılarını arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.



"İş için başvuran 93 bin kişiden 34 bini işe yerleştirildi"



İŞKUR İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler veren İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, "Samsun'da toplam kayıtlı iş gücü sayımız 133 bin 233 kişi. Bu sene Ocak-Eylül aylarında 93 bin kişi bize gelmiş, iş istemişler ya da meslek değiştirmek istemişler. Bunlardan 79 bin 874 kişi işsiz görülüyor. Kamu ve özel sektörden almış olduğumuz 25 bin 908 kişilik açık iş gücü talebi aldık. Bu taleplere 93 bin kişiden 57 bin 264 kişiyi buralara yönlendirdik. Bu kişilerden de 20 bin 391'i direkt sigortalı olarak işe yerleştirildi. İşbaşı eğitimi kapsamında 8 bin 429 kişi işe yerleştirildi. 2 bin 164 kişi kursa yerleştirildi. Bize başvuran 93 bin 9 kişiden toplam 34 bin 284'ünü yani yüzde 30'unu işe yerleştirdik ya da meslek edindirme kurslarına yönlendirdik. Bu sene için bize verilen işe yerleştirme hedefi 26 bin 200 kişiydi. Eylül ayı itibarıyla 20 bin 312 kişiyi işe yerleştirdik. Yani yüzde 78'sini yerine getirdik" şeklinde konuştu.



"14 bin üniversite mezunu, 9 bin önlisans mezunu iş için başvurdu"



İş için başvuru yapanların büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu dile getiren Sait Gül, "İş için başvuranların 44 bin 998'i ilköğretim mezunu, 23 bin 662'si ortaöğretim mezunu, 14 bin 476'sı lisans mezunu, 9 bin 568'i önlisans mezunu, 289'u yüksek lisans mezunu ve 16 tanesi de doktora mezunu. Başvuranların yaş grubu dağılımına bakıldığında ise en fazla işe başvuranların yaşı 20-29 yaş arası olarak dikkat çekiyor. İşe yerleştirilenlerin eğitim durumuna bakıldığında 10 bin 864 kişiyle en fazla ilkokul mezunları işe yerleştirilmiş. Onu 4 bin 966 kişiyle lisans mezunları takip ediyor. Daha sonra da 2 bin 420 kişiyle lisans, 2 bin 102 kişiyle önlisans, 32 kişiyle yüksek lisans ve 2 kişiyle doktora mezunlarından oluşuyor. İşe yerleştirilenlerin yaş dağılımına baktığımızda ise 20-29 yaş arasının yüksek olduğunu göreceğiz. Kayıtlı işsizlerin öğrenim durumuna baktığımızda ise 35 bin 574 kişinin ilköğretim mezunu olduğunu görüyoruz. Bunu 20 bin 439 bin kişi ile ortaöğretim, 14 bin 34 kişi ile lisans, 9 bin 546 kişi ile lisans, 268 kişi ile yüksek lisans ve 13 kişi ile doktora mezunları oluşturuyor. Kayıtlı işsizlerin yaş durumuna göre dağılımında ise 20-24 yaş arasındaki kişilerin sayısının 23 bin 763 olarak görebiliyor. En yakın yaş grubu ise 25-29 yaş grubunda toplam 12 bin 816 kişi bulunuyor" ifadelerini kullandı.



"İşsizlik maaşı alanlara 73 milyon 358 bin 878 TL ödendi"



İşsizlik maaşı alan kişiler hakkında da bilgiler veren Gül, şunları söyledi:



"Bu yıl aktif iş gücü programları olan iş gücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar, sosyal çalışma programı, girişimcilik olmak üzere aktif iş gücü programları kapsamında toplam 128 milyon 521 bin 602 TL ödeme yapıldı. İşsizlik sigortası ile ilgili rakamlara bakıldığında 2019 yılında 19 bin 405 kişi işsizlik sigortası için başvurmuş. 10 bin 761 kişiye Ocak-Eylül dönemi arasında işsizlik sigortası maaşı bağladık. Bu rakam 73 milyon 358 bin 878 TL'ye denk geliyor. 2018 yılında ise 13 bin 129 kişi işsizlik sigortası için başvurmuştu. 7 bin 168 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştı. Bu kişilere de toplam 37 milyon 578 bin 435 TL ödenmişti."



Toplantıya ayrıca Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, ilgili kurum yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. Katılımcılar, misafirperverliğinden dolayı Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın'a teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA