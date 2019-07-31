Samsun'un işsizlik haritası

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, 81 bin 867 kayıtlı işsizin bulunduğu Samsun'da şehrin potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması durumunda işsizlik rakamlarının Samsun için başa çıkabilir olduğunu söyledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. Olağan Toplantısı Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yanı sıra ilgili kurum amirleri, STK ve işçi temsilcileri katıldı. Toplantıda Samsun'un ilk 6 aydaki işsizlik ve ekonomik durumu tartışıldı.

Samsun'un iş ve işsizlik haritası

Toplantının açılışında konuşan İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan, geçen sene işe yerleştirmede yaşanan başarının bu sene de tekrarlanması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Toplantı, İŞKUR sunumu ile devam etti. Yapılan sunumda şu bilgiler verildi:

"2019 yılı Ocak-Haziran arasında İŞKUR tarafından toplam 11 bin 436 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirilenlerden yüzde 56,5'i erkeklerden olurken, yüzde 43,5'i de kadınlardan oluştu. Bu süre içerisinde toplam 60 bin 979 kişi iş başvurusunda bulundu. Başvuranlardan 32 bin 549 kişi kamu ve özel sektöre iş görüşmelerine gönderildi. İş başvurusunda bulunanlardan 27 bin 840'ı ilköğretim, 15 bin 698'i ortaöğretim, 6 bin 679'u önlisans, 10 bin 596'ı lisans, 182'si yüksek lisans ve 11'i de doktora mezunlarından oldu. İş başvurusunda bulunanların yaş aralığına bakıldığında en çok 20-24 yaş arasındaki kişiler iş başvurusunda bulundu. 20-24 yaş arasındaki 16 bin 133 kişi iş başvurusunda bulundu. 25-29 yaş arasında ise toplam 11 bin 119 kişi iş başvurusunda bulundu. 65 ve üstü yaş grubundan ise toplam 71 kişi iş başvurusunda bulundu. En çok işe yerleştirilenler 37 bin 409 kişiyle ilkokul mezunlarından oluşurken, bunu 21 bin 222 kişi ile ortaöğretim mezunları takip etti. En çok işe yerleştirilen yaş gruplarında ise 20-24 yaş arası 2 bin 614 kişi işe yerleştirilirken, 25-29 yaş arasında ise toplam 2 bin 544 kişi işe yerleştirildi.

Toplantıda Samsun'un iş ve işsizlik sorununu değerlendiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "3 ayda bir bu toplantıları yapıyoruz. İŞKUR, ilimizde daha önceki değerlendirmelerde Türkiye'deki işe yerleştirmelerde Türkiye 1'incisiydi. Ülkemizde şu anda bir ekonomik sıkıntı var. İş çevrelerinde sıkıntılar devam ediyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bundan Samsun'da çok etkileniyor. Samsun'un potansiyeli çok yüksek. Bunları kullanabilirse, Samsun bu işsizlikleri çok rahatlıkla aşacak kapasitededir. Ortak akıl, ortak payda ve şehrin sorunlarının doğru tespiti ile tespit edilen konular üzerine çözüm önerilerini üretmektir. İldeki bütün paydaşların ilin potansiyelini iyi kullanması lazım, aksi takdirde bunları yapamazsak ilin avantajları dezavantajlara dönüşüyor. Bu da işsizlik, iş yeri kapatma gibi konuları meydana getiriyor. Samsun'un ihracatı 650 milyon dolar civarında ama Samsun ayarındaki illere göre biz daha yukarılarda olmak durumundayız. Samsun bütün dinamikleriyle bütün potansiyelini dinamik kullanırsa, önümüzdeki işsizlik oranı çok düşük kalacaktır" dedi.

"İş arayıp da bulamayanları çoğu, mesleği olmayan vasıfsız işçiler"

İş arayan insanların çoğunlukla vasıfsız ve meslek sahibi olmayan insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Vali Kaymak, "Samsun'da çoğu yerde iş yeri kapatılırken, sanayi ve organize sanayi bölgelerinde firmalar işlerini büyütmek istiyorlar. Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis işlemi vardı. 15-20 firma kıran kırana yarış yaptı. Samsun'un yatırım avantajları çok yüksek. Ekonomik darlığa rağmen Samsun'da ciddi şekilde yatırım yapmak isteyen insanlar var ama Samsun ortak akıl ve paydayı kullanarak işlerin yürütülmesi lazım. Samsun'daki işsizlik rakamları bizim için çok düşük rakamlardır. Samsun kabuğunu kıracaktır. Biz bu rakamları çok rahat bir şekilde tolare ederiz. İşsizlik konusunda ise daha çok vasıfsız insanlar iş arıyorlar. Mesleği olmayanlar ya da bir kursa gitmeyip, iş arayanlara iş bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu anlamda meslek kurslarını çok önemsiyoruz. İş arayanların bir kursa katılıp, sertifika alıp, meslek edindikten sonra iş aramaları halinde çok rahatlıkla iş bulacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"Anadolu liselerinde 'ikili eğitim'e geçebiliriz"

Anadolu liselerinde talep fazlalığı nedeniyle ikili eğitime geçebileceklerini vurgulayan Vali Kaymak, şunları söyledi:

"Meslek liselerini çok önemsiyoruz. Şu anda okul tercihleri yapılıyor. Maalesef bu sene Samsun'da daha çok Anadolu liselerini çocuklarımız tercih etti. Biz bas bas bağırıyoruz. Meslek lisesi mezunları direkt işe giriyor. Düz ve Anadolu lisesi öğrencileri de maalesef işsiz bir şekilde işsizler ordusuna katılıyorlar. Bütün bu bağrışlarımıza rağmen insanlar hala Anadolu liselerine müthiş bir yığılma var ama meslek liseleri dolmuyor. Lütfen çocuklarımızın işsiz kalıp da iş aramalarını istemiyorsak, ilimizdeki meslek liselerini daha çok tercih edelim. Biz de hedef olarak meslek eğitimini arttırmak istiyoruz. İlimizde Milli Eğitim yatırımları çok iyi gidiyor. 2019 yılının sonunda tekli eğitime geçeceğiz diye bir tasarrufumuz var. Bu çerçevede çalışmalarımız devam ediyor. Maalesef tekli eğitime geçmek için çok iyi bir ivme yakalamışken, Anadolu liselerine haddinden fazla yığılma olduğu için Anadolu liselerinde ikili eğitime geçmeyi planlıyor arkadaşlar. Geçmemek için yeni sınıflar, derslikler yapılır mı onları araştırıyoruz. Bulamazsak belki de Anadolu liselerinde sabahçı-öğlenci yani ikili eğitim yapmak zorunda kalacağız."

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA