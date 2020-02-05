Samsun'un ihracatı yüzde 14,3 arttı, ithalat yüzde 13,9 azaldı

05.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:59

Samsun'un ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarken en çok ihraç edilen ürün demir çelik oldu. En fazla ihracat yapılan ülke Hollanda, en çok ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun Dış Ticaret İstatistikleri 2019" konusunda bir basın bülteni yayınladı. 2019 Aralık ayı geçici sonuçlarına göre Samsun'da ihracat yüzde 14,3 artarken, ithalat ise yüzde 13,9 azaldı.



İhracat yüzde 14,3 arttı, ithalat ise yüzde 13,9 azaldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2019 yılında Samsun'da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 724 milyon 679 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ihracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 71 milyon 825 bin dolar oldu. 2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 13,9 azalarak 712 milyon 618 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalarak 66 milyon 914 bin dolar oldu" denildi.



En fazla ihracat Hollanda ile ithalat ise Rusya ile yapıldı



Yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:



"Samsun'da 2019 yılında en fazla ihracat 88,3 milyon dolar ile Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 41,1 milyon dolar ile Almanya ve 40,3 milyon dolar ile Rusya izledi. 2019 yılında en fazla ithalat 279,4 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 72,1 milyon dolar ile Danimarka ve 55,9 milyon dolar ABD izledi. Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay demir çeliğe ait. 2019 yılında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 137,3 milyon dolar değeri ile demir çeliğe ait. Bu değeri 109,3 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, 62,6 milyon dolar ile kauçuk ve kauçuktan eşya izliyor. 2019 yılında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük 242,1 milyon dolar değeri ile demir çeliğe ait. Bu değeri 198 milyon dolar hububat, 53,9 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineralli mumlar grubu izliyor." - SAMSUN

Kaynak: İHA