Samsun'un İhracatı 2017'ye Göre 34 Milyon Dolar Arttı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 Haziran ayı itibarıyla Samsun ilinden 40,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildiğini, ihracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (34,7 milyon dolar) yüzde 17,7 artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden 'Samsun İli Dış Ticareti 2018 Haziran' konusunda bir basın bülteni hazırladı. 2018 Haziran ayı geçici sonuçlarına göre Samsun'da ihracat yüzde 17,7 arttı, ithalat ise yüzde 30,9 azaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 Haziran ayı itibarıyla Samsun ilinden 40,9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (34,7 milyon dolar) yüzde 17,7 artış gösterdi. 2018 Haziran ayı itibarıyla Samsun ilinde 50,9 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (73,6 milyon dolar) yüzde 30,9 azaldı. Türkiye'de ihracat 2018 yılı Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun ilinde en fazla ihracat Hollanda'ya gerçekleştirildi

Samsun ilinde 2018 Haziran ayında en fazla ihracat 6,9 milyon dolarla Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 3,9 milyon dolarla Almanya ve 2,2 milyon dolarla Gürcistan izledi. Türkiye'de Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya ve 627 milyon dolarla ABD takip etti.

Samsun ilinde en fazla ithalat Rusya'dan gerçekleştirildi

2018 Haziran ayında en fazla ithalat 17,9 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 14,2 milyon dolarla Almanya ve 3,8 milyon dolarla Brezilya izledi. Türkiye'de Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD izledi.

2018 Haziran ayında Samsun ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 5,1 milyon dolar değeri ile kauçuk ve kauçuktan eşyaya aittir. Bu değeri 5 milyon dolar ile balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, 4,5 milyon dolarla kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları izledi.

2018 Haziran ayında Samsun ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 11,9 milyon dolar değeri ile demir ve çeliğe ait oldu. Bu değeri 9,1 milyon dolarla hububat, 6,3 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar izledi. - SAMSUN