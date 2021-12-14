Samsun'un ihracat hedefi 5 milyar dolar

SAMSUN (Habermetre) - Samsun'da düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa İşletmeler Ağı Samsun Konferansı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ülke ve kent ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ihracatı içinde kobilerin önemine değinen Başkan Demir, toplam ihracatın yüzde 40'ını kobilerin gerçekleştirdiğini söyledi.

Samsun'un ihracatta iller arasında çok ciddi bir ivme içinde olduğunu anlatan Başkan Mustafa Demir, "2002 yılında Samsun'un ihracatı 36 milyon dolardı. Şu anki ihracat rakamlarını baz alacak olursak bu yıl 1 milyar dolar hedefini aştık. Yılsonu itibariyle 1 milyar 150 milyon dolara ulaşma ihtimalimiz çok yüksek. İhracatta 30 kat büyümüş durumdayız. Bu güzel bir gösterge. Ama diğer bölgelerdeki potansiyellerle karşılaştırdığımızda hala ciddi anlamda az seviyedeyiz. Bu da bize önümüzde kat etmemiz gereken daha çok menzilin olduğunu gösteriyor. 2022 yılı ihracat rakamımızın ne olduğunu şimdiden merak ediyoruz. 1 milyar dolar sınırını aştık. Önümüzdeki ihracat hedefimiz 5 milyar dolar. Hep birlikte bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Bunu da çalışarak başarabiliriz" dedi.

Hükümet politikaları, bakanlık yatırımları, KOSGEB, üniversiteler, ticaret ve sanayi odası, yerel yönetimler, kamu yönetimleri ve siyaset mekanizmalarıyla Samsun'un çok iyi bir dönem yakaladığını dile getiren Başkan Demir, "İmkan ve faaliyetlerimizi fark ettiğimiz bir dönem geçiriyoruz. Önümüze bakarak inşallah önemli mesafeler kat edeceğiz. Sanayi alanları noktasında çok iyi durumdayız. Yeni OSB'mizin tahsisiyle ilgili sona çok yaklaştık. Kobilerimiz üretim ve ihracatta çok önemli yere sahip. Her güçlü firmanın bir kobi dönemi var. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıl da çok önemli. Samsun bölgenin merkezi. Şehrimize bakarken aslında İstanbul sınırından Artvin'e, iç bölgelere kadar uzanan bir coğrafyada sorumluluk ve potansiyeli arkamızda hissetmemiz gerekir" İfadelerini kullandı.

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