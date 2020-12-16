Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması

16.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:22
Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar kent merkezine, Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakılarak alınıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar kent merkezine, Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakılarak alınıyor.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kentin giriş noktalarında HES kodu sorgulama işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

HES kodu sorgulama işlemlerinin Ankara, Ordu ve Sinop güzergahındaki kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında yapıldığı belirtilen açıklamada, "HES kodu olmayan vatandaşlarımızın bir an önce HES kodu almalarını önemle rica ediyoruz. Sağlığınız söz konusuysa daha da hassasız. Siz de gerekli hassasiyeti ve özeni gösterirseniz bu salgını yenebiliriz. Tedbirlere uyalım, birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı (2)
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
Samsun kent girişinde HES kodu uygulaması başlatıldı
işlek caddelerde HES kodu uygulaması ile giriş yapılabilecek
işlek caddelerde HES kodu uygulaması ile giriş yapılabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Yılmaz Vural Ali Palabıyık Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'un girişinde HES kodu uygulaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:22:32. #1.15#
title