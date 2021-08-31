Samsun'un fındık rekoltesine 'Amerikan beyaz kelebeği' ve kuraklık etkisi

SAMSUN (İHA) – Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, bu sene Samsun'daki sahil kesimlerindeki fındık tarlalarında 'Amerikan beyaz kelebeği' ve diğer bazı zararlı türlere rastlandığını, yaşanan kuraklık dolayısıyla da rekoltenin geçen seneye oranla yüzde 6 daha az olabileceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, bu sene Samsun'daki sahil kesimlerindeki fındık tarlalarında 'Amerikan beyaz kelebeği' ve diğer bazı zararlı türlere rastlandığını, yaşanan kuraklık dolayısıyla da rekoltenin geçen seneye oranla yüzde 6 daha az olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen ikinci ili olan Samsun'da 1 Eylül itibarıyla fındık satışları başlayacak. Üreticiler, 1 Eylül'den itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) giderek fındıklarını satabilecek. Bu sezon yüzde 6 rekolte düşüşü olabileceğine dikkat çeken Hasan Tütüncü, bunun sebebini de zararlı türler, yaşanan kuraklık ve mart-nisan aylarındaki don olaylarına bağladı.

"Rekoltenin yüzde 6 oranında eksildiğini gördük"

Bu sezon rekoltenin geçen seneye oranla daha az olduğunu dile getiren Başkan Hasan Tütüncü, "Kıyı kesimlerde 8 Ağustos'ta fındık hasadı başladı. 5 Eylül'de de yüksek ve eğimli yerlerde hasat başlayacak. 15 Eylül'de de fındık hasadı tamamlanacak. Samsun fındık üretiminde Türkiye ikincisi. Bu sene fındığın rekoltesi oldukça iyi ancak yüzde 6 seviyesinde bir eksilme söz konusu. 1 Eylül'de TMO fındık alımına başlayacak. TMO çiftçinin kara gün dostu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3. yılda da sezon başlamadan fındık üreticisinin yüzünü güldürerek, fiyatları belirliyor. Geçen sene rekoltemiz 123 bin ton civarındaydı. Bunun 110 bin tonu borsada işlem gördü. Kalan kısmı da iç piyasada işlem gördü. Geçen sene rekolteyi tutturduk. Bu sene yapılan çalışmalar sonucu rekoltenin yüzde 6 civarında eksildiğini öngördük. Eksilmenin sebebi olarak da aşırı sıcaklar ve mart-nisan aylarındaki don olayıdır. Bu sene ki rekolteyi 110-116 bin ton civarında bekliyoruz" dedi.

"Samsun 3 yıl içinde Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olacak"

Ordu'da bulunan fındık üretimi birinciliğini 3 yıl içinde kazanacaklarını iddia eden Hasan Tütüncü, "Rekolteye girmeyen 200 bin dönüm fındık alanımız vardı. Geçen sene bu alan rekolteye eklendi. Bu sene kuralık nedeniyle biraz eksilme oldu ama önümüzdeki yıllarda fındık ekimi yapılan 100 bin dönüm arazi daha rekolteye eklenecek. Bu alan da rekolteye girince 300 bin dönüm arazi Samsun'da rekolteye girecek. Bu alanlarda da tam kapasite fındık üretilince 3 yıl içerisinde Türkiye'nin en çok fındık üreten ili olacağız. Bu alanlarla birlikte Samsun'da yıllık 150 bin tondan fazla fındık üretilmiş olacak" diye konuştu.

"2-3 senedir Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelemiz sürüyor"

Bir yandan rekolte arttırma çalışmalarını sürdürüp, bir taraftan da zararlı türler ile mücadele ettiklerini dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:

"Amerikan beyaz kelebeği ve diğer zararlılarla ilgili fındıkta sıkıntımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Devlet katkısı da olacak. Kokarca dediğimiz böcekler, sarı sinekler ve diğer zararlılar fındığa girdiği zaman fındığın içini tüketiyor. Yapılan çalışmalar ile bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu zararlılar genelde sahil kısmındaki fındık tarlalarında oluyor. Terme, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerindeki tarlalarda bu zararlılara rastladık. Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 2-3 senedir Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelemiz sürüyor. İnşallah başarı sağlarız." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı