Samsun'un fındık rekolte çalışmaları tamam: Sonucu bakanlık açıklayacak

Samsun'un fındık rekolte tahmini çalışmaları tamamlandı, sonucu bakanlık açıklayacak.

Samsun'un fındık rekolte tahmini çalışmaları tamamlandı, sonucu bakanlık açıklayacak.

Çotanak sayımı esasına göre Samsun'un 2021 yılı fındık rekolte tahmin arazi çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başkanlığında ve komisyon üyelerinin de katılımı ile 21 Haziran-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılarak 13 ilçede tamamlandı. Samsun'un 2021 yılı fındık rekolte tahmini ile ilgili saha çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, İlkadım Ziraat Odası Başkanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun, Çarşamba, Terme Ticaret Borsası, TMO, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcileri ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Fındık Birimi Teknik Personeli katıldı. Toplantıda, süreç içinde yapılan arazi ve büro çalışmaları değerlendirilerek katılımcı bütün kurumların ayrı ayrı görüşleri alındı.

Bakanlık açıklayacak

Toplantıda konuyla ilgili bir konuşma yapan İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre belirlenen 13 ilçemizin sahil, orta ve yüksek kuşak fındık rekolte bahçelerindeki işaretli dallarda çotanak sayımları yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası komisyon üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda ilimiz 2021 yılı fındık rekolte tahmini görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. İlimiz sonuçlarını içeren raporumuzu, diğer iller gibi bakanlığa sunacağımızı ve 2021 yılı Türkiye fındık rekolte tahminlerinin bakanlığımızca açıklanacağını belirtmek isterim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı