Samsun'un en genci Vezirköprü
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Samsun'un en genci Vezirköprü

Samsun'un en genci Vezirköprü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun nüfusunun yüzde 14,9'unu genç nüfusun oluşturduğu kentte genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin ise Vezirköprü olduğu açıklandı.

Samsun nüfusunun yüzde 14,9'unu genç nüfusun oluşturduğu kentte genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin ise Vezirköprü olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun İli istatistiklerle Gençlik, 2020" konulu bir basın açıklaması yapıldı.

Samsun nüfusunun yüzde 14,9'unu genç nüfus oluşturdu

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Samsun ilinde ise genç nüfus 201 bin 447 kişi olup, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 14,9 oldu. Yine Samsun'da genç nüfusun yüzde 50,6'sını genç erkek, yüzde 49,4'ünü genç kadın nüfus oluşturdu. Samsun ili yüzde 14,9 genç nüfus oranı ile en düşük 48. il oldu.

Samsun'da genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Vezirköprü, en düşük olduğu ilçe ise Ladik

Samsun iline bağlı 17 ilçe genç nüfuslarına göre incelendiğinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Vezirköprü (yüzde 17,4) olduğu görüldü. Vezirköprü'yü sırasıyla Asarcık (yüzde 16,7), Atakum (yüzde 16,6), Ayvacık (yüzde 15,8), 19 Mayıs (yüzde 15,2), Canik, Çarşamba ve Salıpazarı (yüzde 15,1), Havza (yüzde 14,8), Tekkeköy (yüzde 14,3), İlkadım (yüzde 13,9), Alaçam (yüzde 13,8), Bafra (yüzde 13,6), Kavak (yüzde 13,5), Terme (yüzde 13,3), Yakakent (yüzde 13,0), ve Ladik (yüzde 11,8) ilçeleri takip etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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