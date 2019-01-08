Samsun'un Eğitime 'Kar' Molası

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği tarafından alınan kararla Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda yarın bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca bu ilçelerde yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı. - Samsun

Kaynak: DHA