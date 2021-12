Samsun'un doğa harikası kanyonu Şahinkaya, 4 mevsim turizme hizmet ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan Şahinkaya Kanyonu, yılın her dönemi ayrı güzelliğe bürünerek 4 mevsim turizme hizmet ediyor.

Kızılırmak Nehri'nin turkuaz rengi sularının sarp kayalıklar arasında kendine yol bulmasıyla oluşan Şahinkaya Kanyonu, 2 bin 500 metre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve 340 metre kanyon yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

Bakanlar Kurulu tarafından 2012 yılında ulusal turizm bölgesi, 2015 yılında ise tabiat parkı ilan edilen Şahinkaya Kanyonu'nda özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor.

Kızılırmak Nehri üzerindeki kanyonda, ziyaretçiler eşsiz doğayla buluşarak teknelerle gezinti, su sporları ve doğa yürüyüşü yapılabiliyor.

Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Şahinkaya Kanyonu'na gelen ziyaretçilere rehberlik eden Ahmet Gencergün, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı uzun süredir evlerde kalan vatandaşların doğal alanlara ilgi gösterdiğini söyledi.

İlerleyen dönemde daha fazla ziyaretçi beklediklerini dile getiren Gencergün, kanyonun, Samsun'un gezilmesi gereken en güzel yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilere tekne ile tur yaptırdıklarını anlatan Gencergün, şunları kaydetti:

"Kanyonun her dönem ayrı güzellikleri var. Yaz aylarında sıcak, canlı ortam görüyorsunuz. Kış aylarında ağaçların üzerinde beyaz örtüleri görüyorsunuz. Bu mevsimde ise kahverenginin tüm tonlarını Şahinkaya Kanyonu'nda görme imkanına sahip oluyorsunuz. Sadece göldeki güzellikleri değil, buradaki tarihi dokuyu da görüyorlar. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da gelip geziyorlar. Buranın önemi ve güzelliği her geçen gün artıyor. Aynı zamanda doğa yürüyüşü yapıyorlar. Yüksekten vadiyi kuş bakışı olarak da görme imkanı buluyorlar."

Kanyonu gezen Bayram Ali Çelik de çok keyifli zaman geçirdiğini belirterek, "Çok güzel bir yer. Ailenizle çok güzel vakit geçireceğiniz bir ortam. Kanyonun içi harika. Bazı yerleri çok derin olduğu için adrenalin çok yükseliyor ama insan bu doğal güzellik içinde çok güzel vakit geçiriyor." dedi.