Samsun'un "Dijital Türkiye Platformu"Nda Pilot Şehir Olma Talebi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, Samsun'un "Dijital Türkiye Platformu" kapsamındaki pilot illerden biri olması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Okudan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "endüstri 4.0" için atması gereken adımların doğru şekilde belirlenebilmesi adına Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun tespitinin önem taşıdığını belirtti.

Bu konuda Samsunlu iş adamları olarak bir çalışma yürüttüklerini aktaran Okudan, "Dernek olarak üç hafta önce genel kurulumuzu gerçekleştirdik. 17 Kasım'da da açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Samsun'da iş geliştirme toplantıları ve fuarlar düzenlemeyi düşünüyoruz." dedi.

Dijital Akademi Merkezi kurulması hedefleniyor

Derneğin 2019 yılındaki esas çalışma alanının dünyada çok konuşulan "endüstri 4.0 projesi" olduğunu ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, bunun adını değiştirerek 'Dijital Türkiye Platformu' ismini kullanmaya başladı. Bununla ilgili birçok kuruma talimatlar verildi. Türkiye'de 10 pilot şehir belirlendi. Bu 10 ilin 7'si belirlendi, 3'ü hala belli değil. Bunlardan birinin Samsun olması için girişimlerde bulunup çalışmalar yapıyoruz. Eğer başarabilirsek bunu devletle ortak şekilde yürütmeyi hedefliyoruz ama olmazsa kendi imkanlarımızla yatırım teşvik belgesi kullanarak ya da Avrupa hibe programlarına başvurarak Samsun'a ortak bir Dijital Akademi Merkezi kurmak istiyoruz. Günümüzdeki 'endüstri 4.0' teknolojisini Dijital Türkiye Platformu anarsak, sanayideki dijitalleşme teknolojileri, robotlaşma, akıllı tarım, eğitimde dijitalleşme ve üç boyutlu eğitim sistemine geçmek gibi çalışmalarımız olacak."

Toplantıda ASRİAD Samsun Şubesi Ar-Ge Komisyon Başkanı Semih Şener de bir sunum yaptı.