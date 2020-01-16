Samsun'un "cazibe merkezlerine" 10 milyon TL hibe

16.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun'da 3 proje 10 milyon TL hibe kazandı.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı bugün Çorum'da gerçekleştirildi. Toplantıda OKA 2019 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol görevi 2020 yılı dönem başkanlığını yürütecek Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye devretti. Bu süre zarfında Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da başkanvekilliği görevini yapacağı duyuruldu.



Toplantıda yaptığı konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına Samsun'un da dahil olduğunu söyleyen Dr. Osman Varol, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu ile Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Bölgemize bu projeler ile birlikte yaklaşık 10 milyon TL hibe kazandırılmıştır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişme Mali Destek Programı kapsamında bölgemizden iki proje başarılı bulunarak 2020 yılında uygulanmaya başlanacaktır" diye konuştu.



2019 yılında yapılan faaliyet ve destekleri de anlatan Varol görev devir teslimi öncesinde, "Bilindiği üzere Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı dönem başkanlığı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından yürütülecektir. Bu süre zarfında Samsun Valisi Osman Kaymak da başkanvekilliği görevini üstlenecektir. Bu vesile ile 2019 yılı boyunca süren bizim dönem başkanlığımız süresince bize her türlü desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize ve kalkınma ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum" sözlerini kullandı.



Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve 2020 yılı dönem başkanlığı devir teslimi töreni ile sona erdi. Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak ve Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ve Ajans temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA