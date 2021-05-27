Samsun'un alacak verecek kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Ertuğrulgazi ile Ümit Sokak kesişiminde, İ.C.K. (17) daha önceden 3 bin 500 lira verdiği E.G. (19) ile B.T. (18) karşılaştı.

Alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.C.K, E.G. ile B.T. bıçakla yaralandı.

Yaralılardan E.G. ve B.T. sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine, İ.C.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek