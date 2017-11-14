Samsun'un 5 Yıllık Sektörel Eylem Planı Hazırlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun İli Sektörel Eylem Planları" ile Samsun'un Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum sağlayacağını söyledi.



Samsun İli Sektörel Eylem Planları toplantısı Samsun Valiliği Toplantı Salonunda düzenlendi. Düzenlenen toplantı ile Samsun'un ekonomisinin 5 yıllık gelişim planın hazırlanması için ilk görüşmeler ve sunumlar gerçekleştirdi.



Toplantının önemi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla valiliğimiz talimatları doğrultusunda OKA tarafından 2018-2023 Samsun ili Sektörel Eylem Planı hazırlıklarına başlandı. Bu çalışma kapsamında 10 sektörel konu başlığı taslak olarak belirlendi. Bu stratejiler OMÜ tarafından görevlendirilen öğretim görevlileri, akademik personel moderatörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlardan ve tüm paydaşlardan da destek alınarak hazırlanacak. Bu bağlamda onuncu kalkınma planı, öncelikli dönüşüm programları, orta vadeli program, bakanlık strateji planları ile Yeşilırmak havzası gelişim projesinin çizdiği doğrultuda ilin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak incelenerek kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve STK'larında katılımıyla ve katılımcı bir yaklaşımla anılan sektörel eylem planları kaleme alınacak. Önümüzdeki 5 ay içerisinde tamamlanması düşünülen 2018-2023 Samsun ili Sektörel Eylem Planları ilimizin kalkınmasına ve rekabet kabiliyetimizin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



Samsun'un ekonomisine her zaman destek olmaya çalıştıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Samsunumuzun her anlamda kalkınması için Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ortada. Sektörel kalkınmanın da gerçekleşmesi için elimizi taşın altına koyarız. Kentler ekonomileriyle değerlenir. Samsun'umuzun ekonomik kalkınması için hamlelerin yer alacağı eylem planının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Toplantı konuşmaların ardından OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer kamu kurumu temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti. - SAMSUN