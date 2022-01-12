Samsun'un 2021 ihracatı 1 milyar 272 milyon dolara ulaştı

SAMSUN (İHA) - Samsun'dan 2021 yılında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artarak 1 milyar 272 milyon 514 bin dolara ulaştı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Bölge Müdür Yardımcıları, Samsun Gümrük Müdürü, Birim Müdürleri ve Şube Müdürleri ile toplantı yaparak dış ticaret hacmi, ihracat-ithalat verileri, gümrük hizmetlerinin uygulanması, tasfiye verileri, yapılan denetimler, gümrük kaçakçılığını önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar ile Lojistik Merkezi Mobil Gümrük Noktası çalışmaları hakkında brifing aldı.

Toplantı sonunda, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve toplumsal refaha katkı sağlamak amacıyla ilimizin sahip olduğu OSB'ler, stratejik konumu ve ulaşım imkanlarıyla lojistik ve ihracat merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Vali Dağlı, "Ülkemizde ve ilimizde üretici ve tüketiciyi koruyarak etkin, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları hayata geçirilmiştir. Samsun ilimizde yerleşik firmalarımız tarafından 2021 yılında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artarak 1 milyar 272 milyon 514 bin dolara ulaşmıştır. Bu rakamlara önümüzdeki yıllarda Organize Sanayi Bölgelerimizde(OSB) yer tahsis ettiğimiz firmaların faaliyete başlaması ile birlikte çok daha erken aylarda ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 gümrük müdürlüğünden toplam 2 milyar 226 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bölge müdürlüğümüze bağlı tasfiye müdürlüğümüzün çalışmalarına baktığımız zaman 2021 yılında 606 adet e-ihaleden elde edilen gelir ile birlikte toplam 26 milyon TL hasılat elde edilmiştir. Mükellef odaklı çalışma-uzlaşma kapsamında 2021 yılında 68 uzlaşma başvurusu yapılmış olup 65 başvuruda uzlaşma sağlanmıştır. Bölge müdürlüğümüzce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 2021 yılında yaklaşık 4 milyon TL değerinde eşya yakalanmıştır. Ayrıca ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere yönelik mevzuatlar gereği son bir yıl içerisinde 488 adet denetim gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelenin önemine vurgu yapan Vali Dağlı, sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek, ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasının sağlanması amacıyla görevlerini özveriyle yerine getiren, çalışmalarına kararlılıkla devam eden Bölge Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti. - SAMSUN