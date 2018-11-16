Samsun'un 2019 yılı bütçesi onaylandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin:

"2019 yılında kara delikler kapatılıp, yola devam edilecek"

"Milli seferberlik duygusuyla Samsun'u kalkındıracağız"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin 2019 yılı bütçesi toplam 1 milyar 930 milyon 336 bin TL olarak kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Meclis Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, toplam 58 gündem maddesinden mali bütçeyle alakalı 19 gündem maddesi görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı tahmini bütçesi 820 milyon TL olarak belirlenirken, diğer 17 ilçeyle birlikte toplam 1 milyar 930 milyon 336 bin TL olarak belediye bütçesi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Mecliste konuşan Başkan Şahin, 2019 yılı mali bütçesi, belediyenin ekonomik durumu, toplu taşımayı ücretsiz kullanan 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen destek ve gündem ile alakalı konularda açıklamalarda bulundu.

"2019 yılında kara delikler kapatılıp, yola devam edilecek"

2019 yılı mali bütçenin oylanmasından önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek, 820 milyon TL olarak belirlenen bütçenin 200 milyonun borçlara ipotekli olduğunu, diğer 200 milyonluk kısmının ise personel giderlerine harcanacağını belirterek, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı bütçesinin 400 milyon TL gibi bir rakama düşeceğini belirtti.

Konu üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Zihni Şahin, "Şu anki mali durumun saklanacak bir tarafı yok. Bütçe muhalefet meclis üyelerinin de katıldığı komisyonlarda birlikte hazırlanıyor. 2019 yılında inşallah toparlanır, ondan sonra da Samsun'un potansiyeli küçümsenecek bir durumda değil. İnşallah tasarruf tedbirleri de alınıp, varsa kara delikler kapatılarak Samsun yoluna devam eder. O konuda bir endişeniz olmasın. Bu sıkıntıları bütün meclis üyelerimizin de destek ve önerileriyle aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun'un 2019 yılı mali bütçesi oylandı. Oylama sonucunda Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçesi 820 milyon TL, İlkadım Belediyesi bütçesi 264 milyon 444 bin TL, Atakum Belediyesi bütçesi 210 milyon TL, Bafra Belediyesi bütçesi 87,5 milyon TL, Çarşamba Belediyesi bütçesi 103 milyon TL, Vezirköprü Belediyesi bütçesi 61 milyon 725 bin TL, Canik Belediyesi bütçesi 100 milyon TL, Terme Belediyesi bütçesi 54 bin 460 bin TL, Tekkeköy Belediyesi bütçesi 80 milyon TL, Havza Belediyesi bütçesi 33 milyon 464 bin TL, Alaçam Belediyesi bütçesi 21 milyon 100 bin TL, 19 Mayıs Belediyesi bütçesi 23,5 milyon TL, Ayvacık Belediyesi bütçesi 12 milyon TL, Kavak Belediyesi bütçesi 13 milyon 915 bin TL, Salıpazarı Belediyesi bütçesi 10 milyon TL, Asarcık Belediyesi bütçesini 9 milyon 256 bin TL, Ladik Belediyesi bütçesi 16 milyon TL ve Yakakent Belediyesi bütçesi de 9 milyon 923 bin TL olarak oy birliği ile onaylanarak karara bağlandı.

"Milli seferberlik duygusuyla Samsun'u kalkındıracağız"

Samsun'daki ve Samsun dışındaki Samsunlularla birlikte milli seferberlik duygusu içerisinde Samsun'u kalkındıracaklarını ifade eden Zihni Şahin, "Göreve geldiğim günden beri şehirde nerede eksik var, hangi alanlarda acil yapılması gereken işler varsa onların üzerinde durduk. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları arıyoruz. Birçok noktada çözüm yolları bularak toplumun rahatlamasına sebep olduğumuzu düşünüyorum. Samsun nüfusundan daha fazla Samsunlu, Samsun dışında yaşıyor. İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de çok sayıda Samsunlu vatandaş bulunuyor. İstanbul'da ve Ankara'da bulunan hemşehrilerimizle toplantılar gerçekleştirerek yatırımların Samsun'a yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu toplantıları Samsunluların yoğunlukla yaşadığı diğer illerde de yaparak, Samsun'a yatırım sağlama ve kaynak oluşturma çabası içerisindeyiz. Önemli olan sadece Samsun'daki Samsunlularla değil, şehir ve ülke dışındaki Samsunlularla milli seferlik duygusu içerisinde Samsun'un kalkınmasına katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma kullanmalarında özel halk otobüslerine ve SAMULAŞ toplu taşıma araçlarına yaptığı destekten de bahseden Şahin, şunları söyledi:

"Otobüsler ve SAMULAŞ toplu taşıması da kamu hizmeti yapıyor. Yaptığımız destekler sadece halk otobüslerine bağlı özel sektöre gitmeyecek, SAMULAŞ'a bağlı toplu taşımaya da gidecek. İnsanların nefes alması da gerekir. Bu hizmetleri başka türlü yürütmek çok zor. Otobüsçülerin feryadını dinleseniz daha fazla destek verilebilir de denilebilirdi. Belediyemizin imkanları dahilinde bir destek vermeye karar verdik. Önemli olan toplumdaki karşılıklı dayanışmayla bu işleri halletmek. Bugün biz onlara destek veririz, işler yoluna girdiğinde de onlar bize destek verir. Bu gemi öyle ya da böyle yoluna devam edecek ve gidecektir."

Komisyonlardan meclise havale edilen bütçe dışındaki diğer maddelerin tamamı 23 Kasım Cuma günü yapılacak meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanacak.